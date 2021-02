Primers contenidors en flames en la tercera nit de protestes per l'empresonament de Hasel a Barcelona

Poc després de les 7 de la tarda no hi havia ni una desena de persones al centre de la plaça. Poc a poc s'ha començat a omplir i un petit equip de so ha permès a alguns dels presents cantar rap davant de la resta de manifestants. Mentrestant, els antiavalots dels Mossos tenien fortament custodiada la seu de la Conselleria d'Interior, just allà al costat, i el trànsit estava tallat al passeig Sant Joan.Cap a les 8 del vespre el miler de manifestants han començat a moure's per aquella zona de l'Eixample, donant voltes fins a tornar davant de la Conselleria d'Interior, on han començat els llançaments de pedres i petards contra els agents.Els Mossos han informat que a alguns manifestants violents han trencat amb pedres els vidres de la seu del diari 'El Periódico', al carrer Consell de Cent. Poc abans de les 9, grups d'esvalotadors han fet una barricada de grans dimensions a la confluència dels carrers Aragó i Bailen que està cremant.Paral·lelament, a Sabadell, grups violents han fet llançaments d'ous, tanques i ampolles a la línia policial de Mossos d'Esquadra, davant de la comissaria del Cos Nacional de Policia. També hi ha barricades amb contenidors cremant.