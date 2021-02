L'inici de curs a les escoles no ha jugat un rol «significant» en la propagació del coronavirus

Segons un estudi, la incidència de la covid es va mantenir per sota de la general des del 14 de setembre excepte a l'ESO

Actualitzada 18/02/2021 a les 10:01

La incidència de la covid en escolars es va mantenir per sota del de la població general durant el primer trimestre, a excepció de l'ESO, segons un estudi en el marc del projecte COPEDI-CAT (Coronavirus Pediatria Catalunya). La investigació, pendent de revisió, analitza els casos positius de covid als centre escolars entre el 14 de setembre i el 31 de gener. En aquest període la incidència del coronavirus en les primeres etapes es manté «sempre» per sota del de la població general, a excepció del gener.Els investigadors apunten que la situació del mes passat es pot explicar per la reducció dels cribratges com a conseqüència de les vacances de Nadal. Amb tot, afirmen que les escoles no van jugar un rol «significant» en la propagació.