Impulsen un assaig amb immunoglobulines per prevenir els efectes secundaris de la covid

L'investigador principal de l'assaig i membre del Grup de recerca en Patologia infecciosa i antimicrobians de l'IMIM-Hospital del Mar, Robert Güerri, ha explicat que el tractament vol «segrestar i ajudar a eliminar el virus d'un dels reservoris principals que hi ha al cos, el budell». La presència del SARS-CoV-2 en aquesta part del cos es deu al fet que el seu teixit expressa gran quantitat dels receptors, l'enzim ACE2, que utilitza el virus per entrar a les cèl·lules humanes i reproduir-se.El suplement alimentari (EnteraGam) està basat en sèrum boví, molt ric en immunoglobulines, també conegudes com a anticossos, un dels elements que utilitza el sistema immunitari per a detectar i identificar virus i bacteris nocius. El producte està liofilitzat, fet que permet que, en arribar a l'estómac, les immunoglobulines recuperin la seva forma original i puguin així dur a terme la seva tasca, identificar les proteïnes del virus i alertar al sistema immunitari de la seva presència.Aquest tractament no substitueix els que ja es donen als pacients amb covid, sinó que és complementari. Els pacients prenen el suplement via oral, dos cops al dia, durant dues setmanes i se'ls fa un seguiment durant dues setmanes més.La hipòtesi dels investigadors, ja demostrada en models animals, és que la seva ingesta «pugui fer disminuir el risc de progressió de formes lleus de la malaltia, que ara no reben cap tractament específic, a formes més greus, així com la inflamació, que provoca l'anomenada tempesta de citocines, i els efectes secundaris de la covid-19», ha explicat Güerri.