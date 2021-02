Imposen més de 100 denúncies diàries a Catalunya per no portar el cinturó de seguretat

Actualitzada 18/02/2021 a les 11:27

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals van interposar una mitjana de 114 denúncies diàries per no portar el cinturó en la darrera campanya preventiva del Servei Català de Trànsit (SCT), entre l'11 i el 17 de gener. En total es van interposar 907 denúncies en set dies, de les quals 798 (88%) eren per no dur el cinturó de seguretat, 72 (7,9%) per no dur el casc i 37 (4,1%) per no utilitzar els sistemes de retenció infantil. En el cas del cinturó, es van sancionar 539 conductors (67,54%), 209 acompanyants dels seients davanters (26,19%) i 50 passatgers dels seients posteriors (6,27%).