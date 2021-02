ERC es reunirà amb Junts per abordar la investidura i deixa els comuns per una futura trobada

Actualitzada 18/02/2021 a les 13:42

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es reunirà en breu amb Junts per abordar la investidura i la formació del Govern i deixarà la trobada amb En Comú Podem per després. Segons han confirmat fonts republicanes, després de la reunió amb la CUP, ara els d'Oriol Junqueras volen tenir un primer contacte formal amb JxCat per abordar els escenaris de futur. La voluntat d'ERC és entaular una negociació que englobi tant la investidura, el Govern i els pressupostos com la presidència i la Mesa del Parlament. Aquest dimecres ERC i la CUP han obert una primera ronda de contactes i s'han emplaçat a tornar-se a trobar la setmana que ve. La reunió ha servir per «prendre la temperatura» i «establir les primeres bases de la futura negociació».