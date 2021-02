La convocatòria està prevista per aquest divendres 19 de febrer

Actualitzada 18/02/2021 a les 14:38

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat vaga per aquest divendres. Segons ha informat el sindicat a les seves xarxes socials, l'aturada es convoca «davant la ràtzia repressiva, l'empresonament de Pablo Hasel» i en contra de les detencions d'aquesta setmana i situacions com la del judici a un jove badaloní per desordres públics. «Les estudiants ens plantem. Amnistia i independència. Les universitats per la llibertat», han manifestat en una piulada.