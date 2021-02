El SEM obre un procediment d'urgència per contractar temporalment el servei del 061

El nou contracte temporal preveu un import màxim de 24 milions d'euros (MEUR) durant un any per a l'atenció telefònica del 061 i per gestionar-ne part de les trucades, les que són consultes no sanitàries i que més han augmentat amb la pandèmia. El Consell d'Administració del SEM ha aprovat aquest dimecres utilitzar aquest procediment negociat d'urgència.La demanda actual al 061 és molt diferent a la d'abans de la pandèmia i també ho serà l'etapa postcovid-19. Al març i l'abril de l'any passat es va disparar el volum de trucades i, si bé a partir d'aleshores s'han registrat pujades i baixades, en tots els mesos de la pandèmia les xifres són molt superiors a les d'abans del coronavirus. El SEM preveu que el volum de trucades actuals, unes 15.000 al dia, es mantingui o fins i tot augmenti per diverses raons, com consultes sobre la vacunació de la covid-19 a mesura que el pla avanci i s'obri a la població general.El SEM vol una solució temporal per mantenir el servei amb els recursos necessaris i adaptar-se a la realitat de la pandèmia mentre prepara la nova licitació del servei del 061, indiquen fonts de l'empresa pública. L'import màxim de 24 MEUR del nou contracte ha de permetre absorbir les 15.000 trucades al dia actuals amb un marge de seguretat de fins a 18.000, apunten les mateixes fonts.El nou contracte ha de ser una realitat a finals de març, quan es preveu que s'acabi el pressupost de 8,8 MEUR de l'actual pròrroga, i per això s'ha optat per un procediment negociat d'urgència, per poder accelerar-ne els tràmits. La pròrroga del contracte anterior amb Ferrovial es va fer a l'octubre passat i hauria d'haver durat un any.En el marc del procediment negociat d'urgència, és el SEM qui ha convidat diverses empreses a presentar-s'hi, set en total, entre les quals Ferrovial o Grupo Norte, que gestiona el 112. Una de les condicions del contracte serà la subrogació dels treballadors actuals.S'ha optat per una fórmula de sis mesos i una altra prórroga de sis mesos més perquè mentrestant es treballarà en la licitació del nou contracte. Aquest mig any extra es reserva per si el procediment quedés desert i calgués preparar una nova licitació.El 061 Salut Respon realitza atenció sanitària no presencial i ofereix informació sobre salut. Així, una part de les trucades que rep són consultes sanitàries, que acaben atenent personal mèdic o d'infermeria, mentre que l'altra part són consultes relacionades amb la salut però sobre tràmits, gestions o altres dubtes (consultes no sanitàries).Les consultes sanitàries han passat d'unes 3.000 trucades al dia de mitjana abans de la covid-19 a més de 5.000 en l'actualitat, amb pics de 10.000 trucades al dia. En les consultes no sanitàries, l'augment encara ha estat més significatiu, indiquen fonts del SEM. Així, s'ha passat d'unes 500 trucades al dia a unes 4.000 aproximadament.Durant aquests últims mesos, han incrementat no només les consultes no sanitàries relacionades directament amb la covid-19, sinó també amb l'espai de salut digital 'La Meva Salut' i la targeta sanitària, sobretot en la primera onada ja que són eines que es necessiten per fer les proves.A tall d'exemple, el gener d'aquest any, les consultes sobre 'La Meva Salut' han estat més de 35.500; les consultes sobre la targeta sanitària, unes 7.000, i les consultes pel xat, unes 7.000 més. El gener de l'any passat, les consultes sobre 'La Meva Salut' van ser prop de 7.000; les de la targeta sanitària, al voltant de 1.500 i les consultes del xat, unes 4.200.