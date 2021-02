El comitè executiu del Procicat es reuneix aquest dijous, tot i que no contempla una gran relaxació

Actualitzada 18/02/2021 a les 08:30

El Procicat anunciarà aquest dijous la relaxació de les restriccións vigents per fer front a la pandèmia del coronavirus que s'acaben aquest diumenge. Tot i això, no preveuen que hi hagi un canvi significatiu.Les dades epidemiològiques evolucionen favorablement, però les autoritats demanen prudència ja que la pressió assistencial encara és alta. A Salut els preocupa la possible extensió de les variants britànica i brasilera del virus, que són més contagioses.