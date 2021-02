El nombre d'estrangers afiliats a la Seguretat Social a Catalunya cau un 2,6% anual al gener

Concretament per països, la comunitat més nombrosa entre els estats de la UE és la romanesa, amb 43.327 afiliats, seguits de la italiana, amb 40.341, i la francesa, amb 19.181. Pel que fa els extracomunitaris, encapçalen la llista les nacionalitats marroquina, amb 59.721 afiliats; seguida de la xinesa i la pakistanesa, amb 27.545 i 19.987 treballadors, respectivament. A banda, hi ha un conglomerat de diversos països de la resta del món format per 138.760 persones.Al conjunt de l'Estat, la Seguretat Social va registrar una mitjana de 2.044.669 treballadors estrangers afiliats al gener, xifra que suposa 33.967 ocupats menys que el mes anterior (-1,63%) i un 2,19% respecte el mateix període del 2020. El Ministeri recorda que el gener és un mes tradicionalment de caigudes per a l'afiliació però que el sistema va sumar el primer mes de any 72.117 altres respecte la mitjana de l'abril, coincidint amb el pic de la pandèmia i el confinament.En comparació al conjunt del sistema de la Seguretat Social, els afiliats estrangers representen el 10,86% del total.