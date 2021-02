El Govern ajorna la decisió sobre les restriccions per tenir «dades consolidades»

Els responsables de Salut ya han avançat aquesta setmana que no s'esperan canvis significatius

Actualitzada 18/02/2021 a les 11:16

El Govern ajorna la decisió sobre les restriccions vigents tenint en compte que en els últims dies s'ha produït una pujada de l'Rt i una certa frenada en la disminució de casos. Fonts del Departament de Salut han explicat que prefereixen tenir dades consolidades per prendre una decisió, i han recordat que la resolució vigent acaba diumenge. Dijous és el dia on habitualment es reuneix el Procicat per aprovar els canvis en les mesures o restriccions que estan vigents, amb una roda de premsa posterior on s'expliquen les decisions. Avui, han comunicat que no es produirà aquesta trobada.