La presidència estarà ocupada per José Ignacio Goirigolzarri i el conseller delegat serà Gonzalo Gortázar

Actualitzada 18/02/2021 a les 18:14

El 80% del comitè de direcció de la nova CaixaBank –dotze dels 15 integrants- estarà format per directius procedents de l'entitat catalana, mentre que els executius de Bankia tan sols ocuparan tres cadires al comitè. Així ho ha notificat CaixaBank aquest dijous en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), on també es confirma que la presidència del nou banc estarà ocupada pel fins ara president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, mentre que el conseller delegat continuarà sent Gonzalo Gortázar. La proposta haurà de ser aprovada pel consell d'administració de la nova CaixaBank un cop s'hagi fet efectiva la fusió amb Bankia, prevista al llarg d'aquest primer trimestre.