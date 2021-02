El BIOCOM-SC alerta d'una frenada de la baixada de casos covid

Els investigadors avisen que «no hi ha marge a les UCI» per un increment de positius

Actualitzada 18/02/2021 a les 10:55

Els investigadors de la UPC del grup BIOCOM-SC han alertat aquest dijous d'una frenada de la baixada de casos i han apuntat que caldrà vigilar si això es consolida i acaba aturant la bona tendència dels últims dies.En aquest sentit, avisen que «no hi ha marge a les UCI per una pujada de casos». «Si us plau, minimitzem la interacció social al màxim», ha demanat el grup, que remarca que no és possible saber quin factor ha tingut més pes en aquesta frenada, si les noves mesures, l'activitat per les eleccions o la nova variant. En tot cas, els investigadors han constatat que el ritme de contagis va pujar de l'entorn de 0,8 fa dues setmanes a l'entorn del 0,9 la setmana passada.