Antifrau investiga el contracte de Salut amb Ferrovial pel seguiment de casos de covid

El denunciant assegura que el contracte es va donar a dit perquè el germà de Junqueras treballa a l'empresa

Actualitzada 18/02/2021 a les 17:25

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha començat a investigar el contracte del Departament de Salut amb Ferroser, filial de Ferrovial, per fer el seguiment de casos de covid per possible «destinació il·legal de fons públics». La denúncia assenyala que l'empresa va ser «contractada amb un pressupost de més de 17 milions d'euros» amb personal «no qualificat i sense experiència mèdica», i sostenia que el gestor és Roger Junqueras, germà del líder d'ERC, Oriol Junqueras. A partir d'això, considerava la consellera de Salut, Alba Vergés, culpable d'atorgar de forma «directa i sense concurs públic» aquests contractes.