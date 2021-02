Almenys vuit detinguts en la tercera nit d'aldarulls a Barcelona per l'empresonament de Pablo Hasel

Almenys vuit persones han estat detingudes aquest dijous a Barcelona en la tercera nit d'aldarulls per l'empresonament de Pablo Hasel, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Dos dels detinguts s'han fet a la cruïlla del carrer Roger de Llúria amb Mallorca, tres al passatge Pla amb el carrer Bruc, dos al carrer Mallorca amb l'avinguda Diagonal i un al passeig Sant Joan. Tots vuit han estat detinguts per desordres públics, acusats de llançar objectes contra la policia i participar en actes vandàlics. Els Mossos descriuen nombrosos contenidors, mobiliari urbà i motocicletes cremats, a banda de diversos establiments i locals amb vidres trencats, entre ells la redacció d''El Periódico'.Els Mossos informen que a hores d'ara consten dos agents ferits de caràcter lleu. A banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que fins a les deu de la nit havia atès també a Barcelona dues persones, una ferida menys greu i l'altra lleu. Ambdues han estat traslladades a centres hospitalaris. Fins ara no s'ha informat de detinguts ni atesos enlloc més de Catalunya.D'altra banda, la policia ha informat que a l'inici de la manifestació d'avui al voltant de la plaça Tetuan s'han aixecat diverses actes de denúncia a persones que duien esprais o pilotes de golf a les motxilles. També se n'ha denunciat una altra que duia diversos petards i pirotècnia.