Una jove perd un ull en els aldarulls d'ahir a Barcelona per l'empresonament de Hasel

Iridia recorda que «fa anys» que denuncia que les bales de foam són «molt perilloses» i poden generar lesions «greus» i «fins i tot la mort». «És una arma de precisió, no com les bales de goma, que era impossible controlar la trajectòria», ha remarcat Anaïs Franquesa, codirectora del col·lectiu. L'entitat considera «molt greu» que tant l'octubre del 2019 com ahir «hi hagi hagut casos de persones ferides amb foam al cap».D'altra banda, Irídia ha qualificat de «sorprenent» que en la roda de premsa d'aquest matí el Departament d'Interior «no s'hagi explicat res d'aquest cas», i considera «imprescindible» que en aquesta legislatura es faci una revisió parlamentària «profunda» dels mecanismes de control, avaluació, investigació i sanció interns dels Mossos.També opina que la direcció dels Mossos ha de generar «mecanismes adequats» per garantir que no hi hagi usos «irregulars» de les bales de foam, i considera «necessari» revisar l'ús d'aquestes armes «degut a la gravetat de les lesions que poden generar».Finalment recorda que al costat d'Amnistia Internacional Catalunya ha sol·licitat que es faci pública la instrucció d'ús de les llançadores que disparen bales de foam, així com que el Parlament també ho va sol·licitar «per majoria» fa uns mesos.