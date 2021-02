Les universitats públiques catalanes demanen reformes urgents per garantir la llibertat d'expressió

«La fortalesa d'un estat democràtic es mesura per la seva capacitat per acceptar la crítica i la dissidència, fins i tot la més descarnada», asseguren. La llibertat d'expressió és un dels drets fonamentals «sense els quals la democràcia deixa de ser-ho per esdevenir un sistema en què ningú pot estar segur que no serà perseguit per les seves opinions i creences, siguin polítiques, religioses o de qualsevol altra naturalesa», afegeixen.«Malauradament, la llibertat d'expressió s'està veient seriosament amenaçada i no són pocs els casos de persones que han estat perseguides judicialment, i en ocasions condemnades, per les seves idees expressades a través de la creació artística, la literatura o la música», lamenten.