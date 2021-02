Hasel, satisfet perquè s'ha aconseguit desencadenar una onada d'indignació

Herchhoren ha assenyalat que al llarg d'aquest dimecres té previst parlar amb Pablo Hasel per tal d'establir un «canal de comunicació» obert amb tot el que està passant a l'exterior arran del seu empresonament. En aquest sentit, ha remarcat que Espanya està sota una «situació d'excepcionalitat política» en molts aspectes i que hi ha un risc molt gran que es reorienti la lluita contra el terrorisme contra qualsevol tipus de «dissidència política».En relació a la petició d'indult anunciada pel grup d'En Comú Podem, Herchhoren ha explicat que també ho ha fet l'Acadèmia Catalana de la Música, ja que així els ho va comunicar l'advocat de l'entitat. L'advocat considera però, que fa falta una «actitud més tenaç» de defensa de la llibertat d'expressió. En aquest sentit, ha assenyalat que si bé la ministra Calvo va dir que potser la pena que ha recaigut sobre Hasel és «desproporcionada» i amb una multa s'hauria resolt, amb això no n'hi ha prou perquè la llibertat d'expressió «és sagrada, un dret amb majúscules».De moment, Hasel es troba al Centre Penitenciari Ponent i segons Herchhoren el més que provable es que s'hi quedi fins a la classificació a segon grau. Això no obstant, ha alertat que les penes associades amb els delictes de terrorisme se'ls aplica la política de dispersió penitenciària i per això hi ha el «risc» que a ell se li apliqui i el traslladin en qualsevol moment de presó.