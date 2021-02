Ferrer recorda que el dret a protesta és «fonamental» però alerta que «desapareix» si esdevé violent

L'alt càrrec del Govern ha confirmat que en els aldarulls també hi ha hagut ferits, tant civils com agents de la policia, tot i que no ha concretat quants. I preguntat per la dona que ha perdut un ull durant les protestes d'ahir, han indicat que s'està recollint informació sobre el succés per actuar de la manera més adequada. De moment, l'executiu s'ha posat en contacte amb l'entorn de la ferida per lamentar l'incident i recordar-los que, si és del seu interès, poden denunciar el fet.Ferrer també ha confirmat que els escopeters dels Mossos han fet ús de les llançadores de foam tant a Barcelona com a Girona. «Hi ha hagut moments puntuals que el volum d'objectes que es llançava a la línia policial ha fet necessari fer ús d'aquesta eina», ha explicat.Finalment, sobre el perfil dels manifestants, el director dels Mossos ha considerat que la motivació que els mou és una «barreja de diferents factors». Es tracta, ha afirmat, d'un «fenomen complex» que, entre d'altres, pot sumar la situació general de «descontentament per la pandèmia». En tot cas ha reiterat que això «no justifica la violència».