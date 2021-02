Els crítics de Cs demanen el relleu de Carrizosa i acusen Arrimadas d'estar «allunyada de la realitat»

Situen el salt de la presidenta del partit a Madrid com a «gran error» que ha beneficiat el PSC

Actualitzada 17/02/2021 a les 13:57

Els crítics de Cs agrupats sota el corrent Renovadors han demanat que se celebrin primàries al partit per «substituir» Carlos Carrizosa com a líder de la formació a Catalunya. En una roda de premsa aquest dimecres, el portaveu de Renovadors, l'exdiputat al Parlament Antonio Espinosa, ha assegurat que «no connecta amb la societat» i que calen «unes primàries netes, sense trampes, en què els candidats tinguin tots les mateixes oportunitats». Espinosa ha carregat contra l'anàlisi que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha fet dels resultats a les eleccions al Parlament de diumenge, en què han passat de 36 a 6 diputats, i l'ha acusat d'estar «allunyada de la realitat». Ara bé, no es plantegen per ara disputar-li el lideratge del partit.«Si la Inés reorienta el partit i la direcció i estratègia, nosaltres li estendrem la mà, que compti amb nosaltres», ha dit Espinosa, tot i que ha advertit que si «segueix en una situació inamovible» plantejaran que se celebri un congrés «amb garanties». I és que a Renovadors veuen la presidenta de Cs «enrocada» i «desconnectada de la realitat», i en fan responsables en bona part els membres de l'executiva i càrrecs intermedis, on hi ha «una major incompetència». És per això que han emplaçat Arrimadas a fer canvis tant a l'estructura del partit com a una executiva que veuen «instal·lada en la irrealitat».Han criticat no només el discurs d'Arrimadas després dels resultats, atribuint la pèrdua de 30 escons i de prop d'un milió de vots a la baixa participació, sinó també la campanya «fiasco» dirigida pel vicesecretari general de Cs, Carlos Cuadrado, i pel paper del partit els darrers anys. Així, han situat el salt d'Arrimadas al Congrés dels Diputats com a «gran error» del qual el PSC se n'ha «beneficiat». De fet, el candidat socialista a la Generalitat, Salvador Illa, va centrar part del seu discurs a dir que ell tornava a Catalunya i no se n'aniria. Un altre dels errors que s'han comès, han expressat, és la crida al vot per correu, i han exigit «rendició de comptes» sobre aquest afer.Fonts de l'executiva estatal acusen els crítics de voler perjudicar el projecte i de «no ser gaire de Cs», però Renovadors s'ha defensat dient que no volen la desaparició del partit. «Som aquí per impedir-ho i sabem com fer-ho», ha assegurat Espinosa, que ha lamentat que «hi ha persones que no es volen donar per assabentades i no volen sentir que són els responsables de tot plegat».