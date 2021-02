Els acomiadaments per ERO es multipliquen per 18 respecte el gener passat

Actualitzada 17/02/2021 a les 14:43

Els acomiadaments per un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), s'han mantingut per sobre de 1.000 per tercer mes consecutiu. En total. 1.064 persones han perdut la feina a través d'un procediment d'extinció col·lectiu, segons les dades del Departament de Treball. La xifra multiplica per 18 la registrada tan sols fa un any, ja que el primer mes del 2020 es va tancar amb només 59 acomiadaments per ERO. Coca-Cola, Douglas, Eurest, NH Hoteles o Sir Victor, són algunes de les empreses que han anunciat durant el mes de gener que presentaran un ERO, una llista cada vegada més llarga. Segons les mateixes dades, ja hi ha 8.785 persones que han perdut la feina a través d'un ERO des que va començar la pandèmia al març de l'any passat.