El TSJC manté les restriccions a la restauració i el joc a Catalunya

Els empresaris demanaven relaxar les restriccions d'horaris i aforament mantenint determinades mesures higièniques, al·legant que no hi ha justificació científica ni dades sanitàries que justifiquin unes limitacions que consideren desproporcionades. De fet, al·legaven que les restriccions actuals ja han colpejat molt fort el sector, alguns establiments dels quals no podran reobrir mai més, i afecten més de 200.000 llocs de treball.La Generalitat es va oposar a la petició de cautelars i el tribunal considera que els recurrents no van aportar dades que desmentissin els informes sanitaris del Govern. A més, considera que actualment hi ha riscos afegits com la nova variant britànica o les eleccions al Parlament, que poden incrementar el número de casos. Per això, els magistrats considerarien «imprudent» relaxar les mesures restrictives. Els danys econòmics causats per les mesures, diu el tribunal, es poden recuperar posteriorment.Els dos vots particulars al·leguen que no hi ha termini previst de finalització de les mesures i que les dades epidemiològiques han millorat des que es van decidir les restriccions. També consideren que algunes mesures no estan prou justificades mèdicament i que fins i tot requerien autorització prèvia judicial.