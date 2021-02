Aldarulls a Barcelona amb llançament d'objectes i barricades en el segon dia de protestes per l'empresonament de Hasel

Els Mossos disparen bales de foam i dispersen manifestants amb les furgonetes

Actualitzada 17/02/2021 a les 20:55

Segona nit d'aldarulls als carrers del centre de Barcelona amb llançament d'objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia en el marc de les protestes per l'empresonament del cantant de rap Pablo Hasel. Una concentració a Jardinets de Gràcia ha derivat en una manifestació d'unes 2.200 persones, segons l'Ajuntament, que ha baixat per Passeig de Gràcia fins a Via Laietana. En aquest punt i a plaça Urquinaona hi ha hagut els primers enfrontaments amb la policia, amb barricades construïdes amb mobiliari urbà i els primers contenidors cremats. Els Mossos han resposta amb trets de bales de foam i dispersant els manifestants amb les furgonetes.