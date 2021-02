Vergés demana «contenció» en la revisió de les restriccions

Adverteix que els jutges «no poden fer d'epidemiòlegs» després que el TSJC admeti a tràmit un recurs de Fecasarm

Actualitzada 16/02/2021 a les 19:20

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha afirmat que sestà revisant les restriccions per frenar el coronavirus –que caduquen el diumenge- i davant una possible flexibilització ha advertit que la revisió ha de ser «amb contenció». En roda de premsa Verges ha apuntat que la majoria de dades marquen una tendència positiva i que la situació epidemiològica està millorant, encara que ha demanat ser «prudent perquè la pressió assistencial encara és alta». D'altra banda, i després que el TSJC hagi admès a tràmit un recurs de Fecasarm per obrir la restauració fins a les 10 de la nit, la consellera en funcions ha advertit que els jutges «no poden fer d'epidemiòlegs». «És molt perillosa aquesta deriva», ha afegit.