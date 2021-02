Un jutjat confirma el segon judici de Torra per desobediència arran de la pancarta sobre els presos

Rebutja els dos recursos presentats per la defensa i per Impulso Ciudadano

Actualitzada 16/02/2021 a les 14:55

El jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona ha confirmat el segon judici contra l'expresident de la Generalitat Quim Torra arran de la pancarta de suport als presos independentistes penjada al Palau de la Generalitat. El jutjat ja havia deixat Torra a un pas de judici, però la defensa i també l'acusació popular havien presentat sengles recursos. Ara els ha rebutjat, confirmant per tant la seva decisió anterior. En aquella resolució, la magistava constatava que la conducta de Torra «demostra indiciàriament una contumaç rebel·lia enfront d'allò ordenat» pel TSJC el 19 de setembre del 2019, quan li va donar 48 hores per retirar la pancart. Aquest procediment judicial va ser impulsat per l'entitat Impulso Ciudadano.