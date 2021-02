Obert el termini per sol·licitar ajudes al sector d'extraescolars i lleure educatiu i juvenil

Aquestes ajudes també s'afegeixen als 3,5 milions d'euros que Joventut va pressupostar el mateix mes de desembre en una línia d'ajuts específica perquè els gestors de cases de colònies, albergs, granges escola, aules de natura i campaments poguessin evitar la pèrdua de llocs de treball associats a les instal·lacions juvenils.Amb els fons pressupostats en aquestes noves línies d'ajuts es preveu ajudar tots els organitzadors de les activitats extraescolars i de lleure dirigides als infants i joves d'entre 3 i 18 anys que hagin estat suspeses o afectades per les restriccions contra la covid. D'aquesta manera, les entitats, empreses, autònoms, centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre (com ara les associacions de famílies d'alumnes) que prestin les activitats extraescolars amb els seus propis mitjans rebran un import fix de 1.500 euros.El mateix import fix de 1.500 euros també el rebran totes les entitats no federades d'educació en el lleure, les federacions i les coordinadores d'entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Generalitat que realitzin activitats de lleure educatiu entre setmana dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys. Igualment com en l'anterior cas, aquestes activitats han d'haver estat suspeses o afectades per les restriccions sanitàries.Finalment, Joventut reserva fons d'ajuts per als gestors de les instal·lacions juvenils. En concret, totes les entitats privades, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores de les instal·lacions juvenils que estiguin inscrites al registre d'instal·lacions juvenils de la Generalitat i que hagin estat afectades per les limitacions de mobilitat i activitat rebran un import fix de 2.500 euros per cada instal·lació.Aquesta tercera línia d'ajuts únicament no és compatible pels gestors o titulars que rebin una compensació de 10.000 euros per cadascuna de les d'instal·lacions juvenils que puguin tenir a les comarques de la Cerdanya i el Ripollès. Es tracta d'un ajut extraordinari d'emergència per compensar les repercussions del confinament perimetral d'aquestes dues comarques i que Joventut va obrir dimecres passat en un termini que acaba aquest dimarts.