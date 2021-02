La fiscalia investiga Vox per islamofòbia en vídeos electorals a Catalunya

La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (Ucidcat), la Federació del Consell Islàmic de Catalunya (FCIC), la Federació Islàmica de Catalunya (FIC) i Musulmans contra la Islamofòbia, que agrupen el 90% de les 330 mesquites de Catalunya, afirmen que «vincular l'islam i els musulmans al terrorisme com a estratègia de votació de dretes és un acte bàrbar» dirigit a «alimentar el racisme, la xenofòbia i l'odi als musulmans». És per això que opinen que Vox fa un «assalt a la democràcia, la justícia i la llibertat». Finalment, les tres entitats han demanat a la resta de partits polítics que respectin els principis de llibertat i consciència religiosa i no utilitzin els sentiments religiosos de manera partidista.A l'escrit presentat a la fiscalia les tres entitats denuncien vídeos que Vox ha penjat al seu canal de YouTube on apareixen imatges de l'atemptat del 17-A i es fan afirmacions com ara «la islamització perpetrada pel separatisme ha convertit Catalunya en un perillós refugi per als gihadistes i el fonamentalisme islàmic», o bé «responsabilitzem tots els partits polítics per haver promogut la perillosa islamització de Catalunya. Des d'ERC al PP. Són culpables de la inseguretat ciutadana i la degradació dels barris catalans».Els denunciants consideren que el muntatge d'aquests vídeos «no diferencia nítidament entre les persones musulmanes que viuen i conviuen amb normalitat el seu dia a dia a Catalunya i les persones terroristes que van cometre els terribles atemptats, fet que proporciona una visió distorsionada i esbiaixada de la realitat dels musulmans a Catalunya als quals es representa com a estrangers perillosos, sospitosos o potencialment terroristes».A banda, també denuncien que al vídeo s'utilitzen imatges que no són de Catalunya, com el de dones vestides amb burca o niqab, i que es difonia en plena campanya electoral per «generar un clima de por en l'opinió pública sobre la comunitat musulmana i els partits que presumptament la fomenten», amb l'objectiu «d'aconseguir el major nombre de vots». Una estratègia que, segons l'escrit de la denúncia, «provoca l'estigmatització de les persones musulmanes a Catalunya».