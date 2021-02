L'exalcalde de Badalona pacta una multa amb la Fiscalia per conduir begut i mossegar un mosso

Àlex Pastor ha acceptat també una condemna de vuit mesos de presó que no complirà perquè no té antecedents

Actualitzada 16/02/2021 a les 17:55

L'exalcalde de Badalona pel PSC, Àlex Pastor, ha pactat una sentència de conformitat amb la Fiscalia que inclou una multa de 800 euros, vuit mesos de presó que no complirà perquè no té antecedents i la retirada del carnet de conduir durant 16 mesos. Pastor va ser enxampat conduint begut el 21 d'abril a Barcelona, en ple confinament, i va mossegar un dels mossos que el va aturar. En aquell moment, Pastor encara era la màxima autoritat de Badalona i l'endemà mateix de la detenció va presentar la dimissió. El PSC, per la seva banda, el va suspendre de militància també de manera fulminant. Aquell afer va sacsejar la política badalonina fent impossible un nou acord d'esquerres, el que va catapultar el popular Xavier Garcia Albiol a l'alcaldia.