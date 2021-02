Actualitzada 16/02/2021 a les 12:50

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha enllestit aquest dimarts al matí la ronda de trucades als partits per anunciar que presentarà la seva candidatura per presidir el Govern. El dirigent socialista ha parlat amb tots els partits, excepte amb Vox. Després d'haver guanyat les eleccions en vots, i d'haver empatat en escons amb ERC, Illa ha afirmat de nou que «el canvi ha arribat» i que els socialistes el faran «possible». Fetes les trucades, Illa obrirà una ronda de contactes presencial amb trobades «discretes» els pròxims dies. A les trucades, Illa ha afirmat que al 14-F hi ha hagut «una majoria clara d'esquerres i progressista a Catalunya» que ell mateix pot encapçalar.