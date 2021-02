Entitats bancàries destrossades, enfrontaments amb la policia i llançament de llambordes durant la protesta a Girona

Més destrosses a entitats bancàries

A Girona, la manifestació contra l'empresonament de Pablo Hasél s'havia convocat a les set del vespre a la plaça U d'Octubre. La protesta, que segons la Policia Municipal ha arribat a concentrar fins a 5.000 persones, ha avançat per Jaume I fins arribar davant la Delegació del Govern. L'encapçalava una pancarta amb el lema 'Llibertat Pablo Hasél. Rapejar no és delicte'.A la Delegació, s'ha llegit un manifest en suport al raper lleidatà i els qui hi havia concentrats han corejat consignes com 'Llibertat, Pablo Hasél!' o 'Catalunya antifeixista'. Des d'allà, la manifestació ha anat fins a l'edifici dels jutjats de Ramon Folch. Aquí, ja hi ha hagut diversos llançaments d'objectes contra les furgones i els mossos que custodiaven l'edifici (entre els quals, un petard).Però allà on la situació s'ha escalfat, fins acabar amb enfrontaments amb la policia, ha estat a la Subdelegació. Aquí, un grup de manifestants han llançat pedres i petards contra el cordó que havien format l'ARRO i la Brimo, han sacsejat les tanques i han tombat contenidors fent-los servir com a barricades.Els Mossos han respost amb salves i llançament de foam i els qui protestaven els han tirat llambordes (que han tret d'una zona d'obres) i vidres dels contenidors. Mentre duraven els enfrontaments, els manifestants han calat foc a algun contenidor i uns quants han assaltat la seu de Bankia, on han provocat importants destrosses. Han esberlat els vidres, han tirat escombraries a l'interior i han provocat un incendi.Quan els Bombers han anat a la zona per apagar les flames i els antiavalots han fet un cordó des de Jaume I per protegir-los, els manifestants s'han dispersat pel centre de la ciutat. I aquí, han continuat destrossant més entitats bancàries.Al Sabadell de la plaça Josep Pla, per exemple, han trencat els vidres amb una tanca i un extintor i han trencat taules i cadires. A la seu de CaixaBank del carrer Santa Clara també han provocat importants destrosses, com a la sucursal que el banc té a la plaça de la Independència. Allà, tant les seus de CaixaBank com les del BBVA tenien pintades, els caixers destrossats, els vidres trencats... De fet, arran de les destrosses, els Bombers han hagut d'acordonar tota aquesta zona de sota voltes.Els incidents han durat fins poc abans de les deu de la nit, quan els manifestants que quedaven s'han acabat dispersant. Segons els Mossos d'Esquadra, de moment a la ciutat no hi ha cap detingut ni tampoc cap agent ha resultat ferit.