En marxa l'operatiu dels Mossos per detenir el raper Pablo Hásel

Els Mossos d'Esquadra han tret de l'edifici alguns dels estudiants que donen suport a Pablo Hasél i els han identificat. Els activistes que donen suport a Hasél havien bloquejat els accessos a l'edifici amb barricades muntades amb taules i cadires. La protesta que va començar aquest dilluns amb l'atrinxerament del cantant i un grup que li dona suport s'havia plantejat amb caràcter indefinit fins que la policia els anés a desallotjar.



L'Audiència Nacional va confirmar aquest dilluns l'ordre d'empresonament contra el raper, que havia presentat un recurs de súplica. El tribunal rebutja el recurs, com demanava la fiscalia, i manté vigent l'ordre d'empresonament, que donava de termini fins divendres passat a Hasél per ingressar voluntàriament a presó per complir la pena de nou mesos per enaltiment del terrorisme amb l'agreujant de reincidència i injúries a la Corona i les forces de seguretat.



A finals de gener, l'Audiència Nacional va donar deu dies al cantant lleidatà perquè entrés voluntàriament a presó, després que el Tribunal Constitucional decidís no admetre a tràmit el recurs d'empara presentat per la seva defensa contra l'última sentència del tribunal.



Des d'aleshores, s'han organitzat diverses concentracions i protestes en contra de la condemna de Hasél. A més de mobilitzacions al carrer, un centenar de personalitats de la cultura, com Pedro Almodóvar i Javier Bardem, van publicar un manifest en defensa del raper i també s'han pronunciat en la mateixa línia més d'un centenar d'escriptors i periodistes, entre els quals Jordi Évole, Rosa María Calaf, Manuel Rivas i Maruja Torres. També han criticat l'ordre d'ingrés a presó organitzacions com Amnistia Internacional.



Enmig de la polèmica per la condemna al cantant de rap, el govern espanyol va anunciar que proposaria una modificació dels delictes relacionats amb «excessos» en l'exercici de la llibertat d'expressió per tal que els «verbals» comesos en el context de «manifestacions artístiques, culturals o intel·lectuals» quedessin «al marge del càstig penal».