Disturbis a Barcelona, Lleida i Girona durant les manifestacions de suport a Hasel

Els Mossos disparen foam contra manifestants proHasel a Barcelona

Els Mossos han disparat bales de foam contra alguns manifestants que participaven en l'acte per reivindicar la llibertat de Pablo Hasel a Barcelona i que els han llançat objectes, entre els quals pedres, i han cremat contenidors. Els fets han tingut lloc al carrer de Bosch, on els manifestants han arribat després de sortir de plaça Lesseps, i que fins a aquest moment havia tingut un caire festiu. La concentració es movia enmig de càntics i reivindicacions a favor de l'artista amb una pancarta al capdavant amb la inscripció 'Llibertat Pablo Hasel'. Quan han arribat al carrer Bosch, però, una desena d'agents impedia l'accés i alguns concentrats els han llançat objectes, entre els quals pedres. Els Mossos han respost amb les bales de foam.

A banda del llançament d'objectes, també ampolles de vidre, hi ha hagut almenys una desena de contenidors cremats en el marc d'una manifestació que ha concentrat 1.700 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona.

Contenidors cremats, llançament d'objectes i trets de foam a Girona

A les ciutats de Barcelona, Lleida i Girona es viuen moments de tensió entre la policia i els manifestants que s'han concentrat per donar suport al raper Pablo Hasel.Almenys onze persones han estat detingudes aquest dimarts a Lleida, Barcelona i Vic, segons han informat els Mossos d'Esquadrda. Vuit de les detencions s'han practicat a Lleida, mentre que n'hi ha hagut dues a Barcelona i una altra a Vic. A banda, els Mossos d'Esquadra han informat que cinc agents del cos han resultat ferits en el marc dels aldarulls, que han comportat llançament d'objectes, crema de contenidors i vandalisme a seus bancàries i vehicles, entre d'altres. Tres dels mossos han estat ferits a Barcelona, i els altres dos a Lleida.Enfrontaments amb la policia durant la manifestació que ha congregat 5.000 persones a Girona en suport al raper Pablo Hasel. La protesta ha començat a la plaça 1 d'Octubre i, des d'allà, els manifestants han anat fins a la Delegació del Govern (on han llegit un manifest) i l'edifici dels Jutjats. Aquí, alguns han llançat objectes i un petard contra les furgones dels antiavalots. Allà on la tensió ha acabat esclatant, però, ha estat davant la Subdelegació de l'Estat. A més de cremar contenidors, els manifestants han llançat pedres i petards contra l'ARRO i la Brimo que custodiaven l'edifici, han mogut tanques i han acabat tirant-los pedres, vidres i escombraries. La policia respon amb salves i bales de foam.