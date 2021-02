Barcelona posarà en marxa una prova pilot que prohibirà fumar en quatre platges

Prova pilot

Campanya informativa

Sancionar per fumar a l'espai públic

Amb tot, l'Ajuntament sí que podrà recórrer a agents de la Guàrdia Urbana perquè donin indicacions als fumadors per fer-los complir la normativa. En cas d'incompliment tot i les indicacions de l'autoritat, sí que es podria multar el fumador, però el motiu seria desacatament a l'autoritat.El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha assegurat que un dels elements més contaminants a les platges són les burilles, que contenen fins a 4.000 substàncies químiques, de les quals 400 són tòxiques. A més, les burilles triguen en desintegrar-se entre 10 i 12 anys. Per tot plegat, ha apuntat que quan una burilla arriba al mar provoca un fort impacte en el medi ambient.«La mesura ens permetrà d'alguna manera frenar la contaminació ambiental i ens permetrà fer un salt qualitatiu en la protecció de les platges», ha assegurat, posant com a exemple el precedent de Galícia amb les seves platges lliures de fum.D'altra banda, la regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha destacat que el tabaquisme és la principal causa de mort evitable a l'Estat i que a Barcelona cada any es registren 2.200 morts atribuïbles al consum del tabac. A més, Tarafa ha subratllat que cal protegir els fumadors passius, i especialment els infants.«Fer una ciutat saludable vol dir també fer una ciutat sense el fum del tabac», ha conclòs.Segons ha detallat Badia, la mesura anirà acompanyada d'una campanya informativa que consistirà en elements visibles en aquestes quatre platges que indiquin la norma, així com dispositius d'informadors que la facin «accessible».Si la prova pilot funciona, l'Ajuntament preveu estendre la mesura a la resta de platges i també a altres espais. Per analitzar els resultats, es tindran en compte indicadors com ara burilles recollides, la percepció dels veïns o indicadors de salut.Badia ha admès que altres municipis que ja han declarat les seves platges lliures de fum ho han fet des d'una «declaració de voluntats» però sense regular-ho en l'àmbit normatiu. «En l'àmbit legal, podem establir la norma però no podem establir un règim sancionador perquè el marc superior és el que ens hauria d'habilitar», ha indicat.Tot i això, ha insistit que l'objectiu no és sancionar sinó «conscienciar» i fer una millora al medi ambient.Per la seva banda, la regidora de Salut ha assegurat que l'Ajuntament ha parlat amb l'Estat i amb la Generalitat perquè la llei antitabac «té llacunes» i es vol veure quin marge de regulació hi ha més enllà del que es va fer fa deu anys.