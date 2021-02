Almenys 15 detinguts en els aldarulls a Lleida, Vic i Barcelona per l'empresonament de Pablo Hasel

Actualitzada 16/02/2021 a les 23:10

Almenys 15 persones han estat detingudes aquest dimarts a la nit en el marc dels aldarulls a Lleida, Vic i Barcelona per l'empresonament del cantant de rap Pablo Hasel, segons han informat els Mossos d'Esquadrda. 8 de les detencions s'han practicat a Lleida, 4 a Vic (una l'ha practicat la Guàrdia Urbana) i 3 a Barcelona. També hi ha hagut aldarulls a Girona, però de moment no ha transcendit si hi ha hagut detinguts. A banda, els Mossos d'Esquadra han informat que 17 agents del cos han resultat ferits en el marc dels aldarulls, que han comportat llançament d'objectes, crema de contenidors i vandalisme a seus bancàries, entre d'altres. 11 dels mossos han estat ferits a Vic, 4 a Barcelona i 2 a Lleida.