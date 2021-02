Actualitzada 16/02/2021 a les 23:22

17 persones han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durant els aldarulls que hi ha hagut a diversos indrets de Catalunya per l'empresonament del cantant de rap lleidatà Pablo Hasél per enaltiment del terrorisme a les lletres de les seves cançons. El SEM ha fet 8 trasllats. A Barcelona s'han fet 5 assistències i 4 trasllats. A Lleida, 5 assistències i 3 trasllats. A Reus, una assistència i un trasllat. A Girona, 1 assistència. I a Vic, cinc. Segons informa el SEM, totes les actuacions han estat per lesions de caràcter lleu.