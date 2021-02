Salut no preveu una desescalada «molt remarcable» a partir de dilluns que ve

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha qualificat la jornada electoral del 14-F d'«exitosa des d'un punt de vista democràtic malgrat les condicions clarament adverses», en roda de premsa l'endemà dels comicis. El coordinador de la Unitat de la covid-19, Jacobo Mendioroz, ha posat el 14-F com a «model» a seguir per fer activitats «molt més segures» i perquè la pandèmia «no torni a descontrolar-se en els mesos que queden d'hivern».Ramentol no preveu una desescalada «molt remarcable» a partir de dilluns que ve, quan vencen les actuals restriccions, ja que, si bé les dades epidemiològiques evolucionen de forma positiva, la situació assistencial és «encara» en una «zona de risc», amb una pressió superior al pic de la segona onada.