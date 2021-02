S'obre el registre per demanar ajudes de 600 euros per treballadors catalans en ERTO

Actualitzada 15/02/2021 a les 17:13

La Generalitat ha obert aquest dilluns 15 de febrer el registre perquè les persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb un contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària puguin rebre un pagament únic de 600 euros. El període de sol·licituds estarà actiu fins al 25 de febrer a les 15.00 h i es preveu arribar a 175.000 beneficiaris. La inscripció al registre s'haurà de formular a través del Servei d'Ocupació de la Generalitat i serà l'únic tràmit necessari per a sol·licitar l'ajut. En aquest cas, l'ordre de presentació no es tindrà en compte per a l'adjudicació de les subvencions, si no que es prioritzaranaquells treballadors amb les rendes més baixes.