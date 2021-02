El PSC guanya les eleccions mentre els independentistes amplien la seva majoria

JxCat queda en tercera posició i la CUP se situa com a cinquena força mentre Ciutadans i el PP es converteixen en els perdedors de la jornada

Actualitzada 15/02/2021 a les 01:29

El PSC i ERC van empatar ahir en la primera posició amb 33 escons a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021 amb el 98% dels vots escrutats. JxC va quedar en tercera posició amb 32 escons. Per darrere, Vox, amb 11 ocupa la quarta posició, seguida de la CUP (9) en cinquena, En Comú Podem (8) en sisena i Cs (6) en setena. Els últims escons els ocupa el PP amb 3. PDeCAT no ha aconseguit representació. L'any 2017 Ciutadans va guanyar les eleccions amb 36 escons, dos més que el seu immediat perseguidor, el Junts per Catalunya que encapçalava Carles Puigdemont. Per darrere, Esquerra Republicana va aconseguir 32 escons i el PSC 17. Catalunya en Comú amb 8, la CUP amb 4 i el PP amb 4 van completar la cambra catalana.

Quatre anys més tard, en uns comicis marcats per l'abstenció (superior al 46%, gairebé 26 punts més alta que el 2017), per la pandèmia de la covid-19 i per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de mantenir les votacions aquest diumenge (amb l'anul·lació del decret d'ajornament que havia aprovat el Govern), el gran derrotat ha estat el Ciutadans de Carlos Carrizosa, que seguint l'estela del que va passar a les eleccions espanyoles, es desinfla fins a situar-se com a penúltima força política amb 6 escons, 30 menys que el 2017.

Un altre dels perdedors de les eleccions ha estat el PP, no pels resultats, en perd 1 vist els 4 escons del 2017 (els pitjors resultats de la formació a Catalunya des de la restauració de la democràcia), sinó pel fet que l'extrema dreta de Vox l'ha superat àmpliament amb més del triple d'escons, un fet que atorga un caràcter de força minoritària a Catalunya al segon partit espanyol i que, a banda, situa la nova formació com a líder de la dreta espanyola al Parlament.

En canvi, sí s'ha complert l'anomenat efecte Illa. El líder del PSC ha tret rendiment al bagatge que ha pres com a ministre de Sanitat enmig de la crisi sanitària causada per la covid-19 i empata en la primera posició de les eleccions amb ERC amb 33 escons (el doble que el 2017) però guanya en vots, com ja va fer Pasqual Maragall en els primers comicis en què els socialistes es van imposar a Catalunya des del retorn de la democràcia postfranquista. De la seva banda, Esquerra Republicana ha aconseguit guanyar el pols que manté amb Junts per Catalunya per l'hegemonia sobiranista i s'ha imposat per un escó a la força comanada des de Waterloo per Carles Puigdemont, de la mà de la candidata Laura Borràs. Els 33 escons de l'ERC de Pere Aragonès superen per un diputat els resultats dels republicans el 2017.

El tercer actor sobiranista en joc és la CUP, que amb 9 escons ha aconseguit més del doble dels diputats de l'última cita electoral. En l'àmbit independentista, els anticapitalistes tornen a tenir un paper clau de cara a la possible formació de governs.

Irromp l'extrema dreta

Una de les novetats més destacades de la jornada ha estat la irrupció de l'extrema dreta al Parlament de Catalunya. Amb 11 escons Vox entra amb força i se situa com a quart partit de l'hemicicle, tot i que no tindrà fàcil fer prevaldre uns criteris que la resta de forces deploren.

En Comú Podem, de la seva banda, ha repetit els resultats del 2017 amb 8 escons. Els de Jèssica Albiach, auspiciats per Pablo Iglesias, poden esdevenir també claus per a la governabilitat, en un moment en què la política de blocs que ha dominat l'última dècada de l'escena catalana ha mostrat un desgast remarcable en els darrers temps.

Un altre dels fets destacats de la nit és que el PDeCAT d'Àngels Chacón no ha aconseguit representació al Parlament, atès que ha assolit menys del 3% de vots necessaris. Amb el 98% escrutat en duia 75.430, el 2,72% del total.

Tarragona

ERC, guanya a Tarragona

La candidatura d'Esquerra ha estat la més votada a la circumscripció de Tarragona. ERC s'ha imposat per primer cop i ha conservat els 5 escons. El PSC dobla el nombre de diputats, de 2 a 4 i Junts continua com la tercera força més votada. Obté 4 escons, els mateixos que el 2017. Ciutadans, la gran guanyadora de les eleccions del 21-D de 2017, es queda amb un únic diputat dels cinc que tenia a la circumscripció. Rellevant la irrupció de l'extrema dreta, amb dos escons de Vox. La CUP recupera el diputat perdut fa quatre anys enrere, mentre el PP torna a quedar-se sense representació.

El PSC, a Barcelona

El PSC va guanyar les eleccions a la circumscripció de Barcelona obtenint 23 escons, deu més que en els darrers comicis del 2017. ERC se situa com a segona força aconseguint 19 diputats i en tercera posició hi ha JxCat amb 16 diputats. La formació d'En Comú Podem obté 7 escons. Amb el mateix nombre de diputats, 7, entra per primera vegada el partit de Vox. La CUP millora resultats i suma 5 escons, els ma teixos que Cs que es desploma en comparació amb les darreres eleccions perdent 19 diputats. El PP iguala els resultats del 2017 i manté els 3 escons que tenia.

Junts s'imposa a Girona

Junts per Catalunya (JxCat) s'ha imposat amb claredat a les comarques gironines. La llista encapçalada de nou per Gemma Geis ha obtingut 7 diputats, els mateixos que l'any 2017. ERC es manté com a segona força tot i que a força distància del guanyador. Els republicans mantenen els quatre escons de fa quatre anys. Seguint l'ascens que el partit ha experimentat a Catalunya, el PSC se situa com a tercera força i passa d'un a tres escons.

La CUP també ha doblat resultats i ha sumat un nou escó. Els cupaires han aconseguit dos dels 17 diputats en joc a la circumscripció. Cs, en canvi, ha perdut la representació gironina a l'hemicicle. La formació taronja ha passat de ser tercera força amb 4 escons a no tenir-ne cap. Vox ha aconseguit un escó per Girona. A la demarcació, amb el 99,59% escrutat, les forces independentistes obtenien una amplia majoria sumant 13 diputats –un més que al 2017– i un 63,56% dels vots.

Empat a Lleida

Junts per Catalunya ha guanyat les eleccions a la circumscripció de Lleida. La llista encapçalada per Ramon Tremosa com la d'ERC han aconseguit cinc diputats, tres més van a parar al PSC i la CUP-G n'obté un, a l'igual que VOX. El PDeCAT i Cs es queden sense representació. L'independentisme manté una majoria d'onze diputats a Lleida, ja que els anticapitalistes han recuperat el representant que havien perdut al 2017. D'aquesta manera, es compensa la pèrdua d'un diputat de JxCat. La participació ha estat del 54,64%, la més baixa de l'històric que arriba fins a l'any 1980, i cau 23 punts en relació al rècord del 77,11% assolit al 2017.