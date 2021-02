Pablo Hasél: «La tancada busca no posar fàcil la meva detenció als cossos repressius»

La protesta a la UdL és indefinida i els impulsors avisen d'una resposta al carrer si la policia «hi entra per la força»

Actualitzada 15/02/2021 a les 15:52

El raper Pablo Hasél, condemnat a 2 anys i 9 mesos arran de dos sentències de l'Audiència espanyola per enaltiment del terrorisme, ha justificat la tancada al rectorat a la Universitat de Lleida per evitar posar «fàcil» a la policia la seva detenció perquè ingressi a presó. El termini per entrar a un centre penitenciari va vèncer divendres passat. «Es tracta, també, de fer més soroll i respondre de manera col·lectiva a un greu atac contra les nostres llibertats. No es quedarem de braços plegats mentre arriben fins aquest nivell de repressió», ha assegurat en una entrevista a l'ACN. La protesta té caràcter indefinit i els organitzadors adverteixen d'una resposta al carrer si la policia «hi entra per la força».