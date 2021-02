La variant britànica ja suposa el 25% dels casos de covid-19 a Catalunya

La nova variant no està tenint l'impacte que esperaven ha dit Jacobo Mendioroz, coordinador de la Unitat de seguiment de la covid-19 a Catalunya

Actualitzada 15/02/2021 a les 18:34

Un 25% dels casos de covid-19 a Catalunya es deuen a la variant britànica del virus, segons ha explicat aquest dilluns el coordinador de la Unitat de seguiment de la covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz.No obstant això, ha apuntat que la nova variant no està tenint l'impacte que esperaven, en comparació al que va tenir en l'augment de contagis en països de l'entorn, i que ara com ara està controlada.Preguntat per si la nova variant del virus era la responsable dels brots registrats a Manlleu (Barcelona), Vic (Barcelona) o la comarca de la Garrotxa (Girona), Mendioroz ha assenyalat: «No crec que la variant cep britànica sigui l'únic ni el factor més important d'augment de casos en els brots que estem veient, en general és un problema que té molt més a veure amb les condicions de les persones».«Són zones on ja va haver-hi brots en la segona onada i ens va costar molt contenir-los, sense que hi hagués la variant britànica, perquè hi ha un component social», ha apuntat.Sobre aquest tema, el coordinador de la Unitat de seguiment de la covid-19 ha insistit que els factors socioeconòmics són els que estan dificultant frenar amb més contundència aquests brots.«Al final, el que pot detenir o no el virus són les condicions en les quals la persona es pot protegir, aïllar i evitar contagiar. És un tema extremadament important, hi hagi o no la variant britànica», ha subratllat, afegint que algunes persones no poden aïllar-se o no anar a treballar.«La variant britànica sabem que és més contagiosa i pot donar lloc a més casos, però no és l'únic factor que intervé. Sempre hem vist que els brots estan molt relacionats amb la vulnerabilitat de la població», ha apuntat Mendioroz, que ha agraït el treball dels ajuntaments a l'hora d'abordar les qüestions socials en aquests casos.