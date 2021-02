La UdL defensa la llibertat d'expressió, però demana a Hasél garantir els drets de la comunitat universitària

La universitat ha destacat la seva defensa de la llibertat d'expressió en línia amb les sentències ja emeses pel Tribunal Europeu dels Drets Humans, que ha advertit de la irregularitat que significa la pervivència de disposicions legals contràries a la doctrina europea de respecte als drets humans, entre ells el d'associació, manifestació i expressió. Ara bé, ha rebutjat que el personal i els estudiants de l'edifici de Rectorat i de la Facultat de Lletres de la UdL hagin de veure «greument afectades» les seves activitats acadèmiques, administratives i de servei com a resultat de la forma en què, avui i en el passat, s'organitzen aquestes protestes.«La lliure circulació i accés d'estudiants i treballadors als seus llocs d'estudi i de treball és un punt innegociable que caldrà compatibilitzar amb el també legítim dret de protesta», ha avisat la universitat. Així, per a la UdL el dret de protesta no pot resultar «de cap manera» en riscos personals ni patrimonials de la universitat i de la seva gent, per això ha demanat poder garantir els drets de la comunitat universitària. La UdL ha insistit en el fet que en la resolució de conflictes la via del diàleg ha de prevaldre sobre qualsevol altra, per això ha convidat els organitzadors a iniciar aquest diàleg per trobar una resolució ràpida de la situació.