La direcció del PP demana que no es traslladi el resultat del 14-F fora del «context» català

Montesinos recorda als barons del partit que els tres escons són responsabilitat de «tot» el partit

Actualitzada 15/02/2021 a les 16:52

La direcció del PP ha volgut blindar aquest dilluns el seu líder, Pablo Casado, dels resultats electorals del 14-F, on els populars han obtingut 3 escons –un per sota el 2017- i s'han vist superats per Vox (11). Tant el secretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, com la portaveu al Congrés, Cuca Gamarra, han assegurat que les urnes no posen en qüestió el lideratge de Casado. Montesinos ha recordat als barons que en la mesura que «tot» el partit s'ha bolcat en aquesta campanya, aquest és el resultat de «tots», mentre que Gamarra ha demanat que no s'extrapoli el resultat del 14-F fora del "context" català.