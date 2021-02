L'ANC celebra el «resultat històric» i apel·la a la responsabilitat dels partits per fer la independència

Actualitzada 15/02/2021 a les 08:46

L'ANC ha celebrat el «resultat històric» de l'independentisme a les eleccions i ha confiat en la «responsabilitat» dels partits per fer la independència. «Tenim legitimitat per fer-la», ha afegit la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie.També ha manifestat que «malgrat la repressió, el desànim i la pandèmia» s'ha aconseguit per primera vegada a la història superar el 50% de vot independentista en unes eleccions al Parlament. Una fita que, segons recorda, l'Assemblea va fixar al seu full de ruta fa dos anys. Paluzie ha afegit que «ara és a Esquerra Republicana qui li toca liderar un bloc independentista unit i que avanci cap a la independència».