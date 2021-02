La jornada electoral del 14-F a la premsa internacional

«A banda de l'aritmètica, les eleccions seran recordades per celebrar-se en plena tercera onada de coronavirus», diu Euronews que, com la resta de mitjans, remarquen l'excepcionalitat d'aquests comicis per la pandèmia.La BBC parla d'un «impuls» a l'independentisme mentre apunta que el cap de llista d'ERC, Pere Aragonès, està al «capdavant per ser el pròxim líder de Catalunya». Per la seva banda, The Guardian destaca que l'independentisme supera el 50% dels vots «amb una participació de només el 53%».A Itàlia, La Repubblica diu que han guanyat «els moderats» d'ERC i que «els radicals de Junts queden relegats a la tercera posició». El diari Corriere della Sera creu que la victòria dels socialistes representa un «salt» per a Pedro Sánchez malgrat apuntar que l'independentisme manté la majoria.La premsa dels Estats Units destaca també el creixement del bloc independentista malgrat la victòria socialista. L'agència de notícies Associated Press i el diari The Washington Post apunten que els «partits que donen suport a la secessió d'Espanya han ampliat el seu control al Parlament», uns resultats que «no estaven clars» després de «la pandèmia i una frustrada oferta d'independència l'octubre de 2017». A més, afegeix que Catalunya segueix «dividida per la qüestió de la secessió».Segons l'alemany Der Spiegel, l'independentisme ha guanyat unes eleccions «decisives per al futur del moviment», mentre el Süddeutsche Zeitung remarca que «la gent a Catalunya vota principalment partits partidaris de separar-se d'Espanya». «El candidat socialista rep més vots, però probablement no governarà», diu el diari alemany.Per la seva banda, el portuguès Diário de Notícias remarca que si bé Salvador Illa «venç», els independentistes «surten reforçats» i apunta que «una investidura de Salvador Illa sembla gairebé impossible després que els partits independentistes firmessin un document perquè no hi hagués pactes postelectorals amb el PSC». El diari Público destaca el resultat majoritari dels independentistes a Catalunya.Al seu torn, l'argentí Diario Hoy apunta que «el PSC i ERC igualen en escons» i remarca una davallada de la participació respecte a les eleccions del 2017 amb «una caiguda de 22,5 punts percentuals». En canvi, el diari mexicà Milenio destaca que el «separatisme amplia la majoria absoluta a Catalunya», encara que «els comicis deixen Salvador Illa victoriós en vots». Així i tot, contempla l'obertura d'un «ventall de negociacions per formar govern».