Illa: «Vaig dir que si posàveu els vots, nosaltres posàvem el canvi, que és imparable»

Actualitzada 15/02/2021 a les 07:28

El candidat del PSC a les eleccions al Parlament, Salvador Illa, va ratificar ahir a la nit que es presentarà a la investidura a la presidència de la Generalitat, com havia anunciat durant la campanya electoral, després d'haver guanyat les eleccions en vots i haver empatat en 33 escons amb ERC. Des de la seu del partit, i acompanyat del líder del PSC, Miquel Iceta, i de la seva número dos, Eva Granados, Illa va celebrar que «Catalunya ha tornat aquesta nit». «El canvi és imparable», va garantir Illa, que creu que el resultat avala «el sentiment de retrobada». Per la seva banda, Iceta va celebrar que els socialistes tornen a ser «el primer partit de Catalunya»: «No ho aconseguíem des dels temps de Pasqual Maragall», va recordar.

Illa va celebrar que els electors «hagin votat amb esperança i amb afecte» per superar «la por i l'odi». «La victòria claríssima en vots té un significat molt clar: passar pàgina per escriure'n una de nova a Catalunya», va reiterar el candidat.

Tot i el frec a frec amb els republicans, amb qui van empatar a escons, els socialistes van aconseguir més vots. Per això Illa mantenia la seva promesa de presentar-se a la investidura: «Vaig dir que si vosaltres posàveu els vots, nosaltres posàvem el canvi». I va assegurar que «el canvi és imparable».

L'aspirant a president va traslladar un agraïment, entre d'altres, al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que el va acompanyar en set ocasions durant la campanya. També li va donar les gràcies «pel mestratge» al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, qui li va cedir encapçalar la candidatura. Emocionat, el presidenciable també va donar les gràcies a la seva dona i als seus pares. Illa va tenir un record per Sergi Mingote, exalcalde socialista que va morir a principis d'any al K2.

Miquel Iceta, també ministre de Política Territorial, va remarcar que la victòria d'Illa subratlla «l'encert de l'orientació política dels socialistes al llarg dels anys» i «també valida l'aposta pel diàleg i el retrobament» de Sánchez. Iceta va celebrar que els socialistes han pogut oferir «la nit electoral somiada». Després que els socialistes defensessin celebrar les eleccions el 14 de febrer i en situació de pandèmia, el líder dels socialistes catalans va insistir que «votar era segur». També va traslladar un record a les víctimes de la pandèmia.

Els socialistes van viure la victòria en una nit electoral atípica, marcada per la pandèmia i amb poc ambient a la seu del partit. Sense accés a militants, només la cúpula del partit s'hi va trobar per a fer seguiment de l'escrutini.

Tot i això, l'alegria va esclatar a la seu. Com en la cloenda de cada acte polític de la campanya, en què van apel·lar al canvi, va tornar a sonar la cançó Changes de David Bowie per acompanyar la compareixença d'Illa, i també Celebration, de Kool & The Gang. El PSC va aconseguir 33 diputats, de manera que pràcticament dobla el nombre d'escons aconseguits per Miquel Iceta el 2017, quan en va obtenir 17, dos dels quals a Tarragona. Tot i ser la força més votada, va empatar a 33 escons amb ERC. L'augment d'escons a la demarcació de Tarragona es va plasmar en el doble de representació, i el PSC va passar de dos a quatre diputats.