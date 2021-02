Illa: «Per convicció i coherència em presentaré a la investidura. Tinc l'obligació d'intentar-ho»

Preguntat per l'actitud d'ERC, que manté que és «impossible» un govern amb el PSC, Illa ha respost que el PSC no està pels retrets ni per «estar enrocats en el passat». I ha afirmat que interpreta els resultats electorals com una voluntat de «passar pàgina i obrir un nou temps polític a Catalunya».«El PSC ha guanyat les eleccions. Som el centre de gravetat de la política catalana», ha defensat per després negar que sigui una «victòria agredolça».Illa ha explicat que ahir a la nit es va enviar missatges «fugaços» amb Aragonès per felicitar-se mútuament i ha assegurat que es posarà en contacte amb tots els partits menys Vox. I no ha avançat esdeveniments perquè, segons ha dit, ara està centrat en fer possible que la seva investidura prosperi.