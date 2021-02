Garriga promet una oposició «forta com no s'ha vist en 40 anys»

El candidat de Vox avisa que seran «l'autèntic dic de contenció contra les polítiques lliberticides del separatisme»

Actualitzada 15/02/2021 a les 14:46

El candidat de Vox a la Generalitat, Ignacio Garriga, ha promès una oposició «forta i contundent, com no s'ha vist en 40 anys». «Res no tornarà a ser igual», ha dit aquest dilluns en la roda de premsa per valorar els resultats electorals. Garriga ha assegurat que a partir d'avui Vox començarà a escriure una nova història a Catalunya i que farà tot el possible per garantir «que no s'incompleixi cap dret. «No tingueu cap dubte que serem l'autèntic dic de contenció contra les polítiques lliberticides del separatisme», ha avisat. El candidat de Vox ha tornat a agrair el suport de més de 200.000 catalans i ha reconegut que el partit assumeix «un repte». Tot i això, ha assegurat que defensaran des del Parlament el que han estat dient al carrer.