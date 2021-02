Fonts del PSOE i del govern espanyol donen per fet que Illa no governarà

El més factible, segons aquestes fonts, és un nou govern independentista aquesta vegada liderat pels republicans. ERC, han apuntat, ja havia apuntat en aquesta direcció durant la campanya, i el PSC actuarà des de l'oposició. Amb tot veuen la victòria de l'exministre de Sanitat com un aval a la gestió que el govern espanyol ha fet de la pandèmia.Pocs minuts abans el secretari d'Oranització del PSOE, José Luis Ábalos, ha comparegut per celebrar la «victòria» del PSC a les eleccions del 14-F i ha afirmat que la seva formació està «molt orgullosa» dels resultats de Salvador Illa.Ha recordat que el PSC «ha estat la força més votada a Catalunya i pràcticament ha doblat els resultats del 2017» i ha agraït els suports rebuts, especialment a la gent que ha treballat a la campanya.«Ha estat un vot majoritari pel retrobament i la convivència, i els socialistes no defraudarem la confiança que han dipositat en nostres, i acceptem el paper que els electors ens han dipositat».«Des d'allà» –ha dit Ábalos- «i en la mesura de les nostres forces, provarem de retornar a Catalunya al lloc que li correspon a l'avantguarda del creixement econòmic i la justícia social».