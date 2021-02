El TSJC admet a tràmit el recurs de la Fecasarm perquè es reobri la restauració fins a les 22h

Concretament, segons la patronal que agrupa els sector de la restauració i l'oci nocturn, es podria pronunciar aviat sobre els mesures cautelars urgents o bé subsidiàriament, per la via ordinària i deixant 48 hores a la Generalitat perquè justifiqui les mesures. En qualsevol cas, Fecasarm espera que l'alt tribunal estimi les mesures cautelars i el sector pugui reobrir aquesta mateixa setmana.L'argumentació de Fecasarm gira sobre quatre arguments. El primer és que les obertures intermitents de bars i restaurants estava justificada només per Nadal per evitar les llargues sobretaules; el segon que «el virus no es transmet més en unes hores que en unes altres» i per tant no es «justifica» el tancament per franges; en tercer lloc un estudi d'una consultora que conclou que més d'un 70% dels contagis s'han produït en trobades de familiars i amics davant un 3% que s'han localitzat en la restauració; i per últim, l'existència de «fórmules tecnològiques que fan innecessari reduir horaris i tancar activitats per evitar contagis» i aporta una segona prova pericial a càrrec de l'empresa experta en bioseguretat Siexsein.A banda, Fecasarm també ha exposat que els ajuts de les administracions han estat «del tot insuficients» i recorda que la moratòria per presentar concursos de creditors finalitza en un més, el 14 de març.