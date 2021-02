El registre per accedir als nous ajuts per als autònoms s'obrirà el 19 de febrer

Fonts del Departament de Treball han indicat que tornar a demanar el registre als autònoms és la «manera més fàcil» d'aconseguir la informació sobre els possibles beneficiaris de la prestació, ja que alguns dels que van rebre ajuts al desembre potser han vist com canviava la seva situació en els últims mesos.A més, admeten que haver d'actualitzar la informació del registre del mes de desembre amb la nova situació financera dels autònoms és tècnicament més complex que obrir-ne un de nou. De fet, expliquen, el registre s'hauria d'obrir de nou per permetre accedir als diners als autònoms que el desembre van optar per no demanar-los.L'import del nou ajut per a autònoms és de 2.000 euros, i Treball calcula que uns 140.000 treballadors per compte propi se'n podrien beneficiar. La dotació pressupostària per pagar-los és de 280 milions d'euros.En l'última convocatòria, uns 132.000 autònoms es van beneficiar de l'ajut, que es va pagar abans de finals d'any.