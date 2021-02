Actualitzada 15/02/2021 a les 14:28

El PDeCAT s'ha imposat un «període de reflexió» d'una setmana per analitzar els resultats de les eleccions, en les quals no han obtingut representació en el Parlament. «No hem arribat als objectius que ens havíem fixat», ha reconegut el president del partit, David Bonvehí, en una roda de premsa des de la seu del partit. Durant aquest període, la formació elaborarà un informe i posteriorment el presentarà al Consell Nacional, que es convocarà de forma «imminent» en els pròxims dies per decidir les «pròximes passes» del partit. Bonvehí ha atribuït els resultats de la formació a la «falta de temps» per explicar el projecte i al vot útil.